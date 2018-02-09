В Госдуме заявили о готовности России инициировать реформы WADA и МОК после ОИ-2018

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что Россия вместе с другими странами готова инициировать реформы во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы будем инициировать вместе с другими странами изменения организации антидопинговой работы всего мира. Возможно, будем инициировать и принятие решения по МОК», — приводит слова Дегтярёва РИА Новости.

Он отметил, что реформы планируются по окончании Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее руководитель тренерского штаба сборной России по скелетону Сергей Чудинов заявил, что МОК и WADA давно себя дискредитировали.