Тренер Мозер назвала непростительным решение CAS по 47 российским спортсменам

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Нина Мозер, тренер пары фигуристов Евгения Тарасова — Владимир Морозов, прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 российских спортсменов на недопуск к ОИ-2018.

«Недопустимое и непростительное отношение к спортсменам, которые добиваются результата потом и кровью», — цитирует ТАСС Мозер.

Также тренер выразила мнение, что решение CAS по российским спортсменам является оправданием лжи.

Ранее бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев назвал «политической игрой» решение CAS отклонить апелляции российских спортсменов.

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