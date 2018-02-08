В Норвегии выразили обеспокоенность большим количеством лекарств от астмы в олимпийской сборной страны

Бывший член Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Ханс Бернард Скасет выразил обеспокоенность из-за большого количества лекарств от астмы в национальной команде страны на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Это вызывает обеспокоенность, поскольку не совсем понятно, зачем такое количество лекарств одного типа. Мы должны получить объяснение, которому поверим, потому что не похоже, что они намерены привезти часть лекарств обратно. Нецелесообразно оснащать лучших спортсменов таким большим количеством лекарств от астмы, не давая правильного объяснения», — цитирует Скасета норвежский сайт NRK.

По словам бывшего члена НОК Норвегии, объяснения, будто большое количество лекарств от астмы было взято в Пхёнчхан из опасений, что спортсмены и тренеры в любой момент могут заболеть, кажутся ему неправдоподобными.

Ранее сообщалось, что Норвегию обвинили в организацию системы поддержки допинга в спорте.