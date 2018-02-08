Колосков поддержал идею снятия запрета на продажу пива на российских стадионах

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал идею снятия запрета на продажу пива на стадионах клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

«Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков. Вряд ли его будут менять под один вид спорта. Да, футбол — исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьётся и без пива», — цитирует функционера РИА Новости.

По словам Колоскова, он присутствовал на множестве спортивных соревнований, во время которых продажа спиртных напитков была разрешена.

«После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку», — добавил он.

Ранее сообщалось, что клубы РФПЛ обяжут иметь сотрудника по работе с болельщиками с ограниченными возможностями.