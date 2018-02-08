Сборная России по футзалу не смогла пробиться в финал чемпионата Европы

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Сборная России по футзалу не смогла пробиться в финал чемпионата Европы, который проходит в словенской Любляне.

В полуфинальном поединке турнира российская команда потерпела поражение от Португалии со счётом 2:3.

Нынешний ЧЕ стал для сборной России по футзалу первым с 2010 года, на котором команда не смогла дойти до финала.

Ранее сообщалось, что легендарный бразильский футболист Роналдиньо может продолжить карьеру в футзале.

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