Трамп уверен, что Южная Корея на великолепном уровне проведёт ОИ-2018

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что XXIII Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые стартуют 9 февраля, пройдут на отличном уровне.

«Поздравляю Республику Корея с тем, что это будет великолепная зимняя Олимпиада! То, что построил южнокорейский народ, действительно вдохновляет!» — написал Трамп в Twitter.

Также американский лидер приложил видеозапись своего выступления во время визита в Южную Корею в 2017 году.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к перемирию на время ОИ-2018.

Впечатления от Пхёнчхана — в материале спецкора RT. 

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