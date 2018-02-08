Трамп уверен, что Южная Корея на великолепном уровне проведёт ОИ-2018
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что XXIII Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, которые стартуют 9 февраля, пройдут на отличном уровне.
«Поздравляю Республику Корея с тем, что это будет великолепная зимняя Олимпиада! То, что построил южнокорейский народ, действительно вдохновляет!» — написал Трамп в Twitter.
Также американский лидер приложил видеозапись своего выступления во время визита в Южную Корею в 2017 году.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к перемирию на время ОИ-2018.
Впечатления от Пхёнчхана — в материале спецкора RT.
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