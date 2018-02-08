«Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюпортом» в матче-переигровке Кубка Англии по футболу

Лондонский «Тоттенхэм» победил «Ньюпорт Каунте» в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

Голы в составе победителей забивали Дэн Батлер (26-я минута — с пенальти) и Эрик Ламела (34-я минута).

Первый матч между командами закончился нулевой ничьей.

Ранее сообщалось, что ассоциация футболистов Англии предложила Марезу помощь в улаживании конфликта с «Лестером».