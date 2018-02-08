«Тоттенхэм» одержал победу над «Ньюпортом» в матче-переигровке Кубка Англии по футболу
Лондонский «Тоттенхэм» победил «Ньюпорт Каунте» в матче-переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
Голы в составе победителей забивали Дэн Батлер (26-я минута — с пенальти) и Эрик Ламела (34-я минута).
Первый матч между командами закончился нулевой ничьей.
Ранее сообщалось, что ассоциация футболистов Англии предложила Марезу помощь в улаживании конфликта с «Лестером».
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