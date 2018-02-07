Мутко сообщил о расследовании ФИФА допинговых дел двух российских футболистов
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мутко, Российский футбольный союз (РФС) не выступает как субъект допинг-контроля, а предоставляет запрашиваемую информацию.
«Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдёт», — сказал Мутко.
Он отметил, что российский футбол выдержит все нападки, связанные с обвинениями в употреблении допинга.
«Мы открыты, сотрудничаем, предложили в любой момент встретиться с этой комиссией ФИФА, посмотреть, что у них есть», — добавил Мутко.
Ранее сообщалось, что допинг-проба экс-футболиста московского «Динамо» оказалась положительной.