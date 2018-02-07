Мутко сообщил о расследовании ФИФА допинговых дел двух российских футболистов

Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что Международная федерации футбола (ФИФА) проводит расследование допинговых дел Руслана Камболова и Ивана Князева.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мутко, Российский футбольный союз (РФС) не выступает как субъект допинг-контроля, а предоставляет запрашиваемую информацию.

«Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдёт», — сказал Мутко.

Он отметил, что российский футбол выдержит все нападки, связанные с обвинениями в употреблении допинга.

«Мы открыты, сотрудничаем, предложили в любой момент встретиться с этой комиссией ФИФА, посмотреть, что у них есть», — добавил Мутко.

Ранее сообщалось, что допинг-проба экс-футболиста московского «Динамо» оказалась положительной.