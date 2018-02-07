Олимпийский чемпион Васильев: в современном спорте условия явно не равные для всех

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился с RT мнением о профессиональных спортсменах, которые страдают каким-либо заболеванием и получают право принимать запрещённые препараты.
Олимпийский чемпион Васильев: в современном спорте условия явно не равные для всех
  • Reuters

«Моя позиция здесь абсолютно чёткая. Я считаю, что в профессиональном спорте не должно быть места больным атлетам. Если он чем-то болен и ему необходимо применять какие-либо препараты, тогда он не должен выступать наравне с остальными. В обратном случае будут порождаться разного рода домыслы и спекуляции», — сказал Васильев.

Он напомнил, что в Олимпийской хартии «прописано, что условия должны быть равными для всех».

«В современном спорте это явно не так. Все об этом знают, но под предлогом толерантности и терпимости одни спортсмены могут употреблять всё, что им вздумается, а другим абсолютно всё запрещается», — отметил он.

Ранее экс-глава СБР Тихонов объяснил причину, по которой норвежские спортсмены могут безнаказанно принимать лекарства от астмы.

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