Тренер юношеской сборной России опроверг вызов в команду футболиста из Крыма
Старший тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха не подтвердил информацию о том, что игрок из Крыма Николай Толстопятов получил приглашение в команду.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Хомуха заявил, что у футболиста нет соответствующих документов и необходимого разрешения от Союза европейских футбольных ассоциаций.
Ранее сообщалось, что футболист из Крыма впервые получил вызов в сборную России.
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