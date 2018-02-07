Тренер юношеской сборной России опроверг вызов в команду футболиста из Крыма

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Старший тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха не подтвердил информацию о том, что игрок из Крыма Николай Толстопятов получил приглашение в команду.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хомуха заявил, что у футболиста нет соответствующих документов и необходимого разрешения от Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что футболист из Крыма впервые получил вызов в сборную России.

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