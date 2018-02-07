Тренер юношеской сборной России опроверг вызов в команду футболиста из Крыма

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха не подтвердил информацию о том, что игрок из Крыма Николай Толстопятов получил приглашение в команду.