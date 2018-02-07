Сборная Испании вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу
Сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.
В четвертьфинале восьмикратные чемпионы континента обыграли сборную Украины со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Пола.
Соперником испанцев за выход в финал турнира станет сборная Казахстана.
Ранее сообщалось, что сборная Португалии стала соперником России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу.
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