Сборная Испании вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу

Сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Словении.

В четвертьфинале восьмикратные чемпионы континента обыграли сборную Украины со счётом 1:0. Автором единственного гола в матче стал Пола. Соперником испанцев за выход в финал турнира станет сборная Казахстана. Ранее сообщалось, что сборная Португалии стала соперником России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу.