Гасли рассказал, что разозлился, когда узнал о контракте Квята с «Торо Россо» на 2017 год

Французский гонщик Пьер Гасли, выступающий в «Формуле-1» за команду «Торо Россо», рассказал, что разозлился, когда узнал о контракте коллектива из Фаэнцы с россиянином Даниилом Квятом на 2017 год.

«В последний раз я по-настоящему злился в Остине, в 2016 году, когда Хельмут Марко (консультант компании «Ред Булл» по автоспорту. — RT) сказал мне, что Даниил Квят подписал контракт с «Торо Россо» на 2017 год. Я подумал, что это не совсем честно, ведь я только что выиграл чемпионат GP2. Я испытывал смешанные чувства: это были и злость, и разочарование, и грусть», — приводит слова Гасли официальный сайт «Формулы-1».

Француз сменил Квята в команде по ходу сезона 2017 года. Позже россиянин был отчислен из программы поддержки пилотов «Ред Булл» и подписал контракт пилота по развитию с «Феррари».

Ранее сообщалось, что дети заменят грид-гёрлз в «Формуле-1».