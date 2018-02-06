«Спартак» проиграл «Интеру» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА

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Московский «Спартак» проиграл миланскому «Интеру» в стыковом матче за выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Основное время встречи завершилось со счётом 3:3.

За «Спартак» забили Солтмурад Бакаев, Данил Прошляков и Александр Руденко. «Интер» ответил голами Ксиана Эммерса и Йенса Одгора. Ещё один гол в пассиве Даниила Петрунина, переправившего мяч в ворота своей команды.

В серии пенальти «Спартак» проиграл «Интеру» — 3:1.

Соперник миланского клуба по 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА определится по результатам жеребьёвки, которая состоится 9 февраля.

Ранее «Краснодар» объявил, что продал все билеты на матч Юношеской лиги УЕФА с «Реалом».

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