Губерниев: журналистам и болельщикам нужно соблюдать правила приличия на Играх в Пхёнчхане

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«На заявления МОК, безусловно, нужно реагировать. Мы живём в социуме, и для того, чтобы нам вернуть флаг и гимн, нужно выполнять все правила, которые нам предписали. Что касается спортсменов и официальных СМИ: безусловно, для того, чтобы по отношению к нам не искали никаких поводов, за которые можно зацепиться, надо, во-первых, чтобы наши официальные лица и наши спортсмены знали все правила и соблюдали их, во-вторых, журналистам и болельщикам нужно соблюдать правила приличия», — приводит слова Губерниева Sport24.

Ранее в Олимпийском комитете России сообщили, что в пресс-центре ОИ-2018 не рекомендуется находиться с российским флагом.

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