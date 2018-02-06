Футболист «Базеля»: Ерёменко не тренировался с основной командой, я ни разу не видел его в деле

Защитник «Базеля» Марек Сухи прокомментировал переход полузащитника Сергея Ерёменко в московский «Спартак».

«Если честно, то мне нечего сказать об этом футболисте. Он не тренировался с основой «Базеля», и я ни разу не видел его в деле. Я ничего не знаю о его сильных или слабых качествах», — приводит слова Сухи «Чемпионат».

Ерёменко перешёл в «Спартак» из «Базеля» на правах аренды.

Ранее Ерёменко поделился ожиданиями от выступления в московском «Спартаке».