СМИ: Работники «Атлетико» искали на поле зубы Година после матча с «Валенсией»
Как сообщает El Periódico, сотрудники клуба по указанию медицинского штаба после матча направились на место, где Годин столкнулся c голкипером «Валенсии» Нето, и попытались найти выбитые зубы игрока.
Отмечается, что в течение 24 часов выбитые зубы можно имплантировать на место.
Столкновение между Годином и Нето произошло на 51-й минуте матча после розыгрыша штрафного.
Ранее сообщалось, что футболист «Уотфорда» может получить четырёхматчевую дисквалификацию за неприличный жест.