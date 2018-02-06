СМИ: Работники «Атлетико» искали на поле зубы Година после матча с «Валенсией»

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Работники мадридского «Атлетико» после матча 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» попытались найти зубы защитника Диего Година на футбольном поле.

Как сообщает El Periódico, сотрудники клуба по указанию медицинского штаба после матча направились на место, где Годин столкнулся c голкипером «Валенсии» Нето, и попытались найти выбитые зубы игрока.

Отмечается, что в течение 24 часов выбитые зубы можно имплантировать на место.

Столкновение между Годином и Нето произошло на 51-й минуте матча после розыгрыша штрафного.

Ранее сообщалось, что футболист «Уотфорда» может получить четырёхматчевую дисквалификацию за неприличный жест.

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