Футболист «Уотфорда» может получить четырёхматчевую дисквалификацию за неприличный жест

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может получить дисквалификацию на четыре матча за сделанный неприличный жест в адрес болельщиков лондонского «Челси» во время матча 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между командами.

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что дисквалификация на два матча может быть получена, если арбитр встречи Майк Дин отразил этот момент в отчёте. Федерация футбола Англии, в свою очередь, добавит ещё две игры.

Ранее сообщалось, что Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси».