Футболист «Уотфорда» может получить четырёхматчевую дисквалификацию за неприличный жест
Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может получить дисквалификацию на четыре матча за сделанный неприличный жест в адрес болельщиков лондонского «Челси» во время матча 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между командами.
- Reuters
- © David Klein
Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что дисквалификация на два матча может быть получена, если арбитр встречи Майк Дин отразил этот момент в отчёте. Федерация футбола Англии, в свою очередь, добавит ещё две игры.
Ранее сообщалось, что Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.