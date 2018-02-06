Футболист «Уотфорда» может получить четырёхматчевую дисквалификацию за неприличный жест

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Нападающий «Уотфорда» Трой Дини может получить дисквалификацию на четыре матча за сделанный неприличный жест в адрес болельщиков лондонского «Челси» во время матча 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между командами.
Футболист «Уотфорда» может получить четырёхматчевую дисквалификацию за неприличный жест
  • Reuters
  • © David Klein

Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что дисквалификация на два матча может быть получена, если арбитр встречи Майк Дин отразил этот момент в отчёте. Федерация футбола Англии, в свою очередь, добавит ещё две игры.

Ранее сообщалось, что Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси».

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