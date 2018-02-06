ВЦИОМ: около 80% россиян будут следить за ОИ-2018
Большинство россиян планируют следить за ходом всех или части соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- globallookpress.com
Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным организации, за Олимпиадой будут наблюдать 77% россиян.
Самым популярным видом спорта станет биатлон (50%). Наибольшие шансы на медали, по мнению респондентов, имеют фигуристы (42%).
Ранее сообщалось, что болельщики исполнили гимн России во время встречи хоккеистов в аэропорту Сеула.
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