ВЦИОМ: около 80% россиян будут следить за ОИ-2018

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Большинство россиян планируют следить за ходом всех или части соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
ВЦИОМ: около 80% россиян будут следить за ОИ-2018
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным организации, за Олимпиадой будут наблюдать 77% россиян.

Самым популярным видом спорта станет биатлон (50%). Наибольшие шансы на медали, по мнению респондентов, имеют фигуристы (42%).

Ранее сообщалось, что болельщики исполнили гимн России во время встречи хоккеистов в аэропорту Сеула.

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