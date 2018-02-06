За первые три дня на «Кубке Святителя Николая Японского» было разыграно 300 комплектов наград

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За первые три дня международного фестиваля боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского», который проходит в подмосковном Пушкино, было разыграно 300 комплектов наград.

В первые дни турнира были разыграны награды в таких стилях карате, как годзю-рю, уэти-рю, шотокан, сито-рю, сэнэ и других. Награды разыгрывались как в ката, так и в кумите.

В соревнованиях приняли участие 1700 человек в возрасте от 6 до 57 лет, среди них представители 38 регионов России, а также спортсмены из Японии, Белоруссии и Украины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылся международный фестиваль боевых искусств «Кубок Святителя Николая Японского».

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