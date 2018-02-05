ПКР отправил документы российской делегации для предварительной аккредитации на Паралимпиаде-2018

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Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что 5 февраля в Международный паралимпийский комитет (МПК) был направлен полный пакет документов на всех членов российской делегации для предварительной аккредитации в качестве участников Паралимпийских игр 2018 года.

«Среди отправленных документов — скриншоты из системы АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System) на всех спортсменов, подтверждающие тестирование не менее двух раз в течение полугода до начала Паралимпийских игр, копии сертификатов всех членов делегации, прошедших обучение и тестирование по образовательной антидопинговой программе ПКР, документы медицинского персонала делегации, подтверждающие право ведения медицинской деятельности», — приводит слова Рожкова ТАСС.

1 февраля исполком ПКР утвердил список спортсменов для участия в Паралимпиаде 2018 года.

Ранее сообщалось, что МПК намерен открыть дела против отдельных российских спортсменов после Паралимпиады-2018.

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