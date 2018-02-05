Шубенков награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении легкоатлета Сергея Шубенкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Шубенкова, к награде также представлен его тренер Сергей Клевцов.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами, а также серебряным и бронзовым призёром мировых первенств. В его активе также две победы на чемпионатах Европы — в 2012 и 2014 годах.

Ранее сообщалось, что Данил Лысенко и Мария Ласицкене номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе.

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