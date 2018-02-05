Шубенков награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Помимо Шубенкова, к награде также представлен его тренер Сергей Клевцов.
Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами, а также серебряным и бронзовым призёром мировых первенств. В его активе также две победы на чемпионатах Европы — в 2012 и 2014 годах.
Ранее сообщалось, что Данил Лысенко и Мария Ласицкене номинированы на звание лучших легкоатлетов Европы в январе.