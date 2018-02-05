Колобков: заявления МОК скажутся на развитии олимпийского движения

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Министр спорта России Павел Колобков высказал мнение, что реакция Международного олимпийского комитета (МОК) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов может негативно отразиться на развитии олимпийского движения.

«МОК руководствуется хартией, где сказано о роли CAS. МОК должен признавать его решения. Это немного странное заявление, которое нарушает целостность самого МОК, конечно, это скажется на развитии олимпийского движения», — заявил Колобков на пресс-конференции.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что разочарован решением CAS.

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