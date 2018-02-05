Российский судья умер после финала чемпионата мира по хоккею с мячом

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На 49-м году жизни скончался российский судья по хоккею с мячом Андрей Галанин.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

3 февраля Галанин отработал инспектором финального матча чемпионата мира второго дивизиона в китайском Харбине.

Судья не смог присутствовать на церемонии закрытия турнира из-за плохого самочувствия. В ночь с 4 на 5 февраля Галанин умер в гостинице. О причине смерти не сообщается.

Ранее стало известно, что генеральный менеджер сборной США по хоккею Джим Джоханнсон скончался на 54-м году жизни.

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