Российский судья умер после финала чемпионата мира по хоккею с мячом

На 49-м году жизни скончался российский судья по хоккею с мячом Андрей Галанин.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

3 февраля Галанин отработал инспектором финального матча чемпионата мира второго дивизиона в китайском Харбине.

Судья не смог присутствовать на церемонии закрытия турнира из-за плохого самочувствия. В ночь с 4 на 5 февраля Галанин умер в гостинице. О причине смерти не сообщается.

Ранее стало известно, что генеральный менеджер сборной США по хоккею Джим Джоханнсон скончался на 54-м году жизни.