«Атлетико» одержал минимальную победу над «Валенсией» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Валенсией» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0, единственный гол забил полузащитник хозяев Анхель Коррея.

«Атлетико», идущий на втором месте в Примере, увеличил отрыв от располагающейся на третьей строчке «Валенсии» на девять очков.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью в каталонском дерби с «Эспаньолом» в чемпионате Испании.