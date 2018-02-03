Российский теннисист Хачанов прокомментировал возможность выступления за сборную Армении

Российский теннисист Карен Хачанов, имеющий армянские корни, прокомментировал возможность выступления за сборную Армении.

«Я думаю это невозможно, так как я родился в Москве и всю жизнь прожил в России. Но я также очень люблю Армению, уважаю и чту свои корни», — цитирует Хачанова news.am.

Теннисист также признался, что ставил цель закончить предыдущий сезон в топ-10 среди мужчин-одиночников.

Ранее сообщалось, что Хачанов занимает 49-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).