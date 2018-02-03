Американский хоккеист получил длительную дисквалификацию за оскорбление арбитра и удар болельщика

Короткая ссылка
Защитник клуба британской Элитной хоккейной лиги (EIHL) «Милтон-Кейнс Лайтнинг» Мэтт Никерсон был дисквалифицирован на 20 матчей за неспортивное поведение в одном из поединков турнира.

Как сообщает официальный сайт организации, американец был отстранён на шесть поединков за оскорбление арбитра и ещё на 14 встреч — за удар болельщика.

Ранее сообщалось, что россиянин Евгений Малкин был признан игроком месяца в Национальной хоккейной лиге.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru