Американский хоккеист получил длительную дисквалификацию за оскорбление арбитра и удар болельщика

Защитник клуба британской Элитной хоккейной лиги (EIHL) «Милтон-Кейнс Лайтнинг» Мэтт Никерсон был дисквалифицирован на 20 матчей за неспортивное поведение в одном из поединков турнира.

Как сообщает официальный сайт организации, американец был отстранён на шесть поединков за оскорбление арбитра и ещё на 14 встреч — за удар болельщика.

Ранее сообщалось, что россиянин Евгений Малкин был признан игроком месяца в Национальной хоккейной лиге.