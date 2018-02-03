CAS отклонил апелляцию отстранённого на девять месяцев президента ФК «Сьон»

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляцию президента футбольного клуба «Сьон» Кристиана Константена.

Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

Константен был дисквалифицирован Швейцарской футбольной лигой (SFL) на девять месяцев за нападение на журналиста.

Отмечается, что CAS проведёт дополнительное слушание 13 февраля.

Ранее сообщалось, что французской футбольной команде грозит понижение в классе из-за проблем с долгами.