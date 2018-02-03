Дворкович ответил болельщикам, называющим российских олимпийцев предателями

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Вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал мнение, что спортсмены, которые согласились поехать на ОИ-2018 в Пхёнчхане на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), являются предателями.

«Я точно не считаю, что кто-то кого-то предал. Олимпийские игры — это соревнования не государств, а спортсменов. Мы болеем за всех наших атлетов, которые выросли в России, живут в ней или приехали, как, например, выступающий под нашим флагом Виктор Ан. Всё равно мы должны за них болеть и поддерживать, что бы ни происходило. Если спортсмен выступит достойно и завоюет медали, покажет красивую спортивную борьбу, мы все будем гордиться. Дело даже не в выигрыше, а в стремлении выигрывать. На Олимпиаде очень много сильных спортсменов, и если вдруг кто-то не сможет одержать победу, но люди увидят, что он боролся, это в любом случае будет вызывать любовь болельщиков и радость за выступление», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Дворкович заявил, что не исключает возможных провокаций по отношению к российским спортсменам на ОИ-2018.

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