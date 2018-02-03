Кураньи высказался о решении МОК отправить Россию на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал о своём отношении к тому, что сборная России поедет на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Это очень тяжёлая ситуация. Но мне кажется, международные спортивные власти всё-таки изменят своё решение… Я надеюсь на это. Судя по всему, такое возможно, ведь уже сейчас об этом много говорят. Но всё же давать какую-то детальную оценку тому, что произошло и как теперь всё исправить, я, пожалуй, не могу, поскольку не знаю всех деталей», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Кураньи прокомментировал прогресс бывшего одноклубника Смолова.