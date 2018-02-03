Кураньи высказался о решении МОК отправить Россию на ОИ-2018 под нейтральным флагом
- Кевин Кураньи
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Это очень тяжёлая ситуация. Но мне кажется, международные спортивные власти всё-таки изменят своё решение… Я надеюсь на это. Судя по всему, такое возможно, ведь уже сейчас об этом много говорят. Но всё же давать какую-то детальную оценку тому, что произошло и как теперь всё исправить, я, пожалуй, не могу, поскольку не знаю всех деталей», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом RT.
Ранее Кураньи прокомментировал прогресс бывшего одноклубника Смолова.