Кураньи прокомментировал прогресс бывшего одноклубника Смолова

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Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о будущем форварда «Краснодара» Фёдора Смолова.

«Я по-прежнему на связи с Фёдором Смоловым. Мне кажется, он сделал огромный шаг вперёд в своём футбольном развитии и очень вырос и психологически, и как игрок. Сейчас Фёдор достиг того уровня, который позволяет сделать ещё один шаг и попробовать себя в большой европейской команде», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Кураньи рассказал о возможности возвращения в Россию.

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