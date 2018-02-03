Кураньи рассказал о возможности возвращения в Россию

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, насколько реальна вероятность его возвращения в Россию.

«Россия, Москва и «Динамо» — это особенные слова в моей жизни и карьере. Конечно, за время игры в клубе я успел обзавестись друзьями, общение с которыми не закончилось после моего отъезда. Я постоянно переписываюсь с огромным количеством людей из Москвы, с фанатами «Динамо» и с моими друзьями, которые работают в клубе. Россия как будто мой второй дом, так что вполне понятно, почему мне так нравятся и язык, и русские люди. Если бы меня позвали в «Динамо», возможно, принял бы предложение. Сейчас, после завершения карьеры, у меня есть время подумать, в каком направлении двигаться. Ближайшие год-два-три, а потом — кто знает? Но вы правы, я был бы не против вернуться в Россию в новом качестве. Так что всё возможно», — сказал Кураньи в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Кураньи ответил на вопрос, какие девушки красивее — русские или немецкие.