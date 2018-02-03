Трёхкратный чемпион мира по биатлону Черезов присоединился к «Команде Путина»
«Владимир Путин — сильнейший геополитик. И это не только моё мнение — достаточно посмотреть на отношение мировых лидеров. Взять, например, Сирию. Но дело не только в геополитике», — написал он в своём Instagram.
Кроме того, спортсмен отметил высокую организацию зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
«А Олимпиада в Сочи 2014! У меня, как профессионального спортсмена, особенная гордость на этот счёт. Это был уровень! И мы победили!» — добавил Черезов.
Ранее о присоединении к «Команде Путина» сообщил биатлонист Антон Шипулин.