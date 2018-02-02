Биатлонист Шипулин присоединился к «Команде Путина»
«Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни. Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что «Команда Путина» — это моя команда, это мой выбор. Я в «Команде Путина», — написал Шипулин в своём Instagram.
Ранее сообщалось, что российский боец ММА Александр Емельяненко присоединился к «Команде Путина».