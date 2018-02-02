Биатлонист Шипулин присоединился к «Команде Путина»

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Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону в эстафете Антон Шипулин присоединился к общественному движению «Команда Путина», организованному форвардом клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Вы все прекрасно знаете, что даже в личном виде спорта всегда важна командная работа вместе с тренерами и друзьями-спортсменами в эстафетах, к которым я всегда трепетно отношусь не только на соревнованиях, но и в жизни. Я никогда не скрывал и не буду скрывать, что поддерживаю нашего президента страны Владимира Путина и разделяю его ценности и взгляды. Я могу с уверенностью сказать, что «Команда Путина» — это моя команда, это мой выбор. Я в «Команде Путина», — написал Шипулин в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Александр Емельяненко присоединился к «Команде Путина».

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