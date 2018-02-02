МПК пригласил на Паралимпиаду двух лыжников из КНДР
Международный паралимпийский комитет (МПК) пригласил двух лыжников из КНДР принять участие в Играх 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МПК.
Организация выделила две квоты для лыжников из Северной Кореи.
Паралимпиада пройдёт с 9 по 18 марта.
Ранее в Паралимпийском комитете России сообщили, к чему может привести появление российских флагов на Паралимпиаде-2018.
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