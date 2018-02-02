МПК пригласил на Паралимпиаду двух лыжников из КНДР

Международный паралимпийский комитет (МПК) пригласил двух лыжников из КНДР принять участие в Играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МПК.

Организация выделила две квоты для лыжников из Северной Кореи.

Паралимпиада пройдёт с 9 по 18 марта.

Ранее в Паралимпийском комитете России сообщили, к чему может привести появление российских флагов на Паралимпиаде-2018.