ФИФА поздравила Карпина с днём рождения

Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с 49-летием.

«Яркому футболисту и тренеру Валерию Карпину исполняется 49, наши поздравления», — написано в русскоязычном Twitter ФИФА.

С 1992 по 2003 год Карпин выступал за российскую сборную, в составе которой принимал участие в чемпионатах мира 1994 и 2002 годов.

7⃣2⃣игры за сборную России🇷🇺 (в том числе 6 - на Чемпионатах мира)

1⃣7⃣голов



Яркому футболисту и тренеру Валерию Карпину исполняется 49, наши поздравления!🙌 pic.twitter.com/ugwhBqe4Yu — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 2 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу перенесён из-за наводнения.