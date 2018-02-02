ФИФА поздравила Карпина с днём рождения
- Валерий Карпин
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Яркому футболисту и тренеру Валерию Карпину исполняется 49, наши поздравления», — написано в русскоязычном Twitter ФИФА.
С 1992 по 2003 год Карпин выступал за российскую сборную, в составе которой принимал участие в чемпионатах мира 1994 и 2002 годов.
7⃣2⃣игры за сборную России🇷🇺 (в том числе 6 - на Чемпионатах мира)— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 2 февраля 2018 г.
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Яркому футболисту и тренеру Валерию Карпину исполняется 49, наши поздравления!🙌 pic.twitter.com/ugwhBqe4Yu
Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу перенесён из-за наводнения.