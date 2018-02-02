ФИФА поздравила Карпина с днём рождения

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с 49-летием.
ФИФА поздравила Карпина с днём рождения
  • Валерий Карпин
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Яркому футболисту и тренеру Валерию Карпину исполняется 49, наши поздравления», — написано в русскоязычном Twitter ФИФА.

С 1992 по 2003 год Карпин выступал за российскую сборную, в составе которой принимал участие в чемпионатах мира 1994 и 2002 годов.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу перенесён из-за наводнения.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru