СМИ: Допинг-проба экс-чемпиона UFC Силвы дала положительный результат

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Допинг-проба бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Андерсона Силвы дала положительный результат.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Спортсмен попался на употреблении допинга во второй раз. Теперь ему грозит дисквалификация минимум на четыре года.

Силва стал чемпионом UFC в 2006 году и владел титулом до 2013 года.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов попал в список потенциальных соперников Макгрегора по следующему бою.

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