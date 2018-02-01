Теннисистка Макарова: Россию невероятно боятся, потому нас стараются невероятно зажимать

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Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить аннулирование результатов на Играх-2014 в Сочи и пожизненные дисквалификации 28 российских спортсменов.

«Россию невероятно боятся, нас стараются невероятно зажимать. Я очень рада, что 28 человек оправдали. Очень жаль, что на Олимпиаду едет маленькая команда и не под нашим флагом. Считаю, они будут очень злыми и мотивированными. Уверена, они смогут доказать, что Россия очень сильна. Несмотря на то, что нас постоянно откуда-то вычёркивают», — приводит слова Макаровой «Советский спорт».

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге.

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