Теннисистка Макарова: Россию невероятно боятся, потому нас стараются невероятно зажимать
«Россию невероятно боятся, нас стараются невероятно зажимать. Я очень рада, что 28 человек оправдали. Очень жаль, что на Олимпиаду едет маленькая команда и не под нашим флагом. Считаю, они будут очень злыми и мотивированными. Уверена, они смогут доказать, что Россия очень сильна. Несмотря на то, что нас постоянно откуда-то вычёркивают», — приводит слова Макаровой «Советский спорт».
1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что Макарова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Санкт-Петербурге.