«Монако» победил «Монпелье» и вышел в финал Кубка французской лиги, Фалькао оформил дубль
В полуфинальном матче Кубка французской лиги «Монако» на своём поле победил «Монпелье» со счётом 2:0.
Дублем в составе победителей отличился колумбийский форвард Радамель Фалькао.
Этот успех позволил монегаскам пробиться в финал турнира, где команда встретится с «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что ПСЖ обыграл «Ренн» в полуфинале Кубка французской лиги.
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