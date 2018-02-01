«Монако» победил «Монпелье» и вышел в финал Кубка французской лиги, Фалькао оформил дубль

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В полуфинальном матче Кубка французской лиги «Монако» на своём поле победил «Монпелье» со счётом 2:0.

Дублем в составе победителей отличился колумбийский форвард Радамель Фалькао.

Этот успех позволил монегаскам пробиться в финал турнира, где команда встретится с «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что ПСЖ обыграл «Ренн» в полуфинале Кубка французской лиги.

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