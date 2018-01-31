Тихонов призвал Шипулина поменять тренеров

Олимпийский чемпион Александр Тихонов обратился к биатлонисту Антону Шипулину с призывом сменить команду и тренеров, чтобы получить возможность выиграть медали и Кубок мира.

Тихонов отметил, что Шипулин потенциально не слабее Мартена Фуркада.

«Крючков, Гербулов. Я таких близко к команде не подпускал, работала старая гвардия. Антон, выбрав этих двух людей, сам себе подписал приговор», — приводит слова Тихонова Life.

Он заявил, что готов помочь Шипулину, если тот покинет команду.

«Если ты выполнишь тренировочный объём, то впервые завоюешь личные медали и Кубок мира», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на ЧЕ среди юниоров.