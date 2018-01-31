Тихонов призвал Шипулина поменять тренеров
Тихонов отметил, что Шипулин потенциально не слабее Мартена Фуркада.
«Крючков, Гербулов. Я таких близко к команде не подпускал, работала старая гвардия. Антон, выбрав этих двух людей, сам себе подписал приговор», — приводит слова Тихонова Life.
Он заявил, что готов помочь Шипулину, если тот покинет команду.
«Если ты выполнишь тренировочный объём, то впервые завоюешь личные медали и Кубок мира», — сказал Тихонов.
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на ЧЕ среди юниоров.