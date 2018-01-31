Жамнов: у отстранённых от ОИ россиян отобрали мечту

Короткая ссылка
Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов подтвердил, что отстранённые от ОИ-2018 в Пхёнчхане российские хоккеисты не смогли сдержать слёз после объявления решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Конечно. Это цикл, довольно долгий цикл. Олимпиада только раз в четыре года, и у каждого спортсмена есть мечта участвовать в Олимпийских играх и побеждать. Можно сказать, что взяли и отобрали мечту. Это больно и обидно. Жалко, что так сложилась судьба ребят, которые на протяжении долгого времени были с нами», — сказал Жамнов в интервью RT.

Он также сообщил, что разговор о требованиях МОК планируется провести перед вылетом на ОИ-2018.

«Разговора пока не было. Думаю, что окончательно поговорим на все эти темы перед вылетом в Южную Корею. Непосредственно там будем обсуждать все нюансы. Я думаю, что это неокончательное решение МОК, мы должны быть готовы ко всем сюрпризам, которые могут нас ждать в Корее», — сказал Жамнов.

Ранее он сказал, что спорт должен оставаться вне политики.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Олимпийские игры 2018 Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru