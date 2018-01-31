«Реал» готов обменять своего игрока на футболиста «Зенита»

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Мадридский «Реал» намерен приобрести футболиста «Зенита» Леандро Паредеса.

Как сообщает Clarin, руководство действующих чемпионов Испании готово предложить за аргентинца €35 млн.

Отмечается, что в сделку может быть включён полузащитник Матео Ковачич. Переговоры осложняются тем, что хорват не хочет играть в России.

Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из итальянской «Ромы». В нынешнем сезоне он забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 27 матчах за сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» намерен приобрести футболиста «Спартака» Зе Луиша.

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