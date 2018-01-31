Неймар: из моей шутки обязательно раздуют историю

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал свой поступок во время матча Кубка французской лиги с «Ренном», когда он подал руку сопернику, чтобы помочь ему подняться, а потом убрал её.
Неймар: из моей шутки обязательно раздуют историю
  • Reuters

«Честно говоря, я думаю, что футбол стал очень скучным, мы ничего не можем сделать на поле. Всё считается спорным. Из моей шутки все раздуют историю», — приводит слова Неймара Goal.

Бразилец отметил, что по ходу игры много общался со своим оппонентом, а потом просто решил над ним пошутить, как сделал бы это со своими партнёрами по команде или друзьями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ вышел в финал Кубка французской лиги.

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