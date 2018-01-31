Кушанашвили обратился к отказавшейся выступать на ОИ-2018 Ольге Граф

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Российский журналист Отар Кушанашвили обратился к отказавшейся выступать на Олимпийских играх 2018 года российской конькобежке Ольге Граф.

«Что Вы будете делать, когда наши ребята будут биться там, далеко, за победу, за честь, за девочку с трибуны, пусть даже плакат писала не она? «Мухам крылья отрывать»? — цитирует Кушанашвили «Советский спорт».

Журналист также сказал, что честь родной страны нельзя отстоять с помощью демаршей.

«Родина — она вот тут, в сердце, сказал Илья Ковальчук, она не в Instagram, Ольга, говорю я, не в звонких демаршах, о которых все забыли через час и которые только убеждают недругов, наших и ваших, что у Вас не всё на мази с чистотой, окаянной и пресловутой», — заявил Кушанашвили.

Ранее Кушанашвили назвал глупостью отказ конькобежки Граф от участия в ОИ-2018.

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