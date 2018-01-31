Два очка Панарина и 41 сейв Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче НХЛ с «Миннесотой»

«Миннесота Уайлд» по буллитам одержал выездную победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Дэвид Савар (2-я минута) и Артемий Панарин (55-я минута), который также отметился результативной передачей и успешно реализованным буллитом в послематчевой серии. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 41 из 43 бросков по своим воротам.

За «Миннесоту» голы забили Джейсон Цукер (25-я минута) и Чарли Койл (53-я минута). Решающий бросок в серии буллитов на счету Зака Паризе.

В других матчах дня «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:3, «Вегас Голден Найтс» вырвал победу у «Калгари Флэймз» — 4:2, «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» — 1:3.

Ранее Малкин догнал Ковалёва и теперь делит пятое место по количеству хет-триков среди россиян в НХЛ.