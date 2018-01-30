Полузащитник «Манчестер Сити» Сане выбыл на 6-7 недель из-за травмы

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что немецкий полузащитник Лерой Сане выбыл из строя на шесть или семь недель из-за травмы.

«Сане травмирован, он пропустит шесть-семь недель», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

22-летний полузащитник получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Кардифф Сити». Медобследование выявило у Сане повреждение связок голеностопного сустава.

Ранее сообщалось, что сборная Германии попросила английский клуб не травмировать её игроков.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru