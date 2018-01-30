Полузащитник «Манчестер Сити» Сане выбыл на 6-7 недель из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что немецкий полузащитник Лерой Сане выбыл из строя на шесть или семь недель из-за травмы.

«Сане травмирован, он пропустит шесть-семь недель», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба. 22-летний полузащитник получил травму в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Кардифф Сити». Медобследование выявило у Сане повреждение связок голеностопного сустава. Ранее сообщалось, что сборная Германии попросила английский клуб не травмировать её игроков.