Учёный о массовом применении допинга на ЧМ-2011 по лёгкой атлетике: цифры вызывают опасения

Профессор здравоохранения Кингстонского университета Андреа Петроци прокомментировала информацию о том, что половина участников чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года применяли допинг.

«Проблема, несомненно, есть. Но судить о её масштабах, не зная точной оценки уровня распространённости, невозможно. Даже если мы чисто гипотетически возьмём за основу более низкий показатель — 10%, который, по-моему, не отражает действительность, то и в этом случае важно разобраться в том, кто входит в эти 10%. Если среди них победители соревнования, то проблема очень серьёзная. В настоящий момент, по оценкам опубликованного нами исследования, доля спортсменов, употребляющих допинг, довольно высока. Цифры вызывают опасения, и мы плохо представляем, сколько спортсменов на самом деле соблюдают антидопинговые нормы», — заявила Петроци.

Ранее сообщалось, что половина участников международных соревнований 2011 года по лёгкой атлетике употребляли допинг.