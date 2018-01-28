«Йокерит» обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Короткая ссылка
Финский «Йокерит» на выезде обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Победу коллективу из Хельсинки принесли шайбы Никласа Енсена и Стива Мозеса.

«Динамо» ответило голом Микелиса Редлихса.

«Йокерит» по итогам 54 матчей занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 100 очков. «Динамо» с 47 баллами остался на последней строчке.

В другом матче игрового дня «Барыс» со счётом 4:0 разгромил «Куньлунь Ред Стар».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru