Краснодарские участники ОИ-2018 получат от края денежное вознаграждение

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Власти Кубани наградят спортсменов из края, которые примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«В Краснодарском крае с 2004 года действует краевой закон, в соответствии с которым победители, призёры и участники Олимпийских игр получают единовременные выплаты по итогам выступления на Играх», — приводит ТАСС слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По его словам, решение Международного олимпийского комитета о флаге, под которым будут выступать российские спортсмены, не влияет на законодательство региона.

На Олимпиаде Краснодарский край представят 12 спортсменов. Премии составят до 2 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в России отменён предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов.

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