Краснодарские участники ОИ-2018 получат от края денежное вознаграждение
«В Краснодарском крае с 2004 года действует краевой закон, в соответствии с которым победители, призёры и участники Олимпийских игр получают единовременные выплаты по итогам выступления на Играх», — приводит ТАСС слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
По его словам, решение Международного олимпийского комитета о флаге, под которым будут выступать российские спортсмены, не влияет на законодательство региона.
На Олимпиаде Краснодарский край представят 12 спортсменов. Премии составят до 2 млн. рублей.
Ранее сообщалось, что в России отменён предолимпийский сбор бобслеистов и скелетонистов.