Стало известно о следующем бое россиянина Бибулатова в UFC

Ризван Магомедов, менеджер бойца смешанного стиля Магомеда Бибулатова, сообщил о следующем поединке российского спортсмена в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Соперником будет Юта Сасаки, бой пройдёт 21 апреля», — приводит слова Магомедова ТАСС.

На счету Бибулатова 14 побед и одно поражение. Сасаки одержал 20 побед при пяти поражениях.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов, претендующий на пояс чемпиона UFC в лёгком весе, заявил, что намерен заставить бывшего обладателя этого титула — ирландца Конора Макгрегора — быть скромным.