Аршавин: между футболом в России и Англии — пропасть

Короткая ссылка
Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о казахстанском футболе.

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База «Кайрата», конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятёрку лучших инфраструктурных спортивных объектов (будь она. — RT) в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная», — цитирует Аршавина total.kz

Футболист также сравнил чемпионаты России, Англии и Казахстана.

«Между Россией и Англией в смысле футбола — пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьёзно уступает даже чемпионату России», — рассказал Аршавин.

Игрок выступал в чемпионате России за «Зенит» (2000—2008, 2012, 2013—2015) и «Кубань» (2015), в чемпионате Англии — за «Арсенал» (2009—2013). С 2016 года Аршавин играет за казахстанский «Кайрат».

Ранее Аршавин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Зенит».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru