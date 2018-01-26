Аршавин: между футболом в России и Англии — пропасть

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о казахстанском футболе.

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База «Кайрата», конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятёрку лучших инфраструктурных спортивных объектов (будь она. — RT) в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная», — цитирует Аршавина total.kz.

Футболист также сравнил чемпионаты России, Англии и Казахстана.

«Между Россией и Англией в смысле футбола — пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьёзно уступает даже чемпионату России», — рассказал Аршавин.

Игрок выступал в чемпионате России за «Зенит» (2000—2008, 2012, 2013—2015) и «Кубань» (2015), в чемпионате Англии — за «Арсенал» (2009—2013). С 2016 года Аршавин играет за казахстанский «Кайрат».

Ранее Аршавин ответил на вопрос о возможном возвращении в «Зенит».